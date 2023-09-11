В Самаре состоится лекция про появление анимации в России

Посетители лекции узнают, что произошло с анимацией после 1917 года. / Фото: Музей Эльдара Рязанова.

В Самаре в субботу, 16 сентября 2023 года, пройдет лекция рамках Года педагога и наставника «Появление анимации в России: Владислав Старевич, Александр Ширяев и их последователи». Мероприятие состоится в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) и начнется в 18:00. Об этом сообщили организаторы – «Музей Э.А. Рязанова».

Лекцию прочитает историк кино и анимации, преподаватель, главный редактор киноведческой артели 1895 .io – Станислав Дединский (г. Москва). Также он является автором книги «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создаёт анимацию». Лектор расскажет о том, как провинциальному чиновнику, карикатуристу и энтомологу-любителю, пришло в голову оживлять на экране миниатюрных кукол. Кроме того, посетители смогут узнать, почему рождение российской анимации отсчитывается со Старевича, а не с Александра Ширяева, который занимался ею раньше.

После лекции состоится показ мультипликационных фильмов Владислава Старевича. Вход на мероприятие будет осуществляться по предварительной записи. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке.

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