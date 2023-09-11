Три человека пострадали в ДТП с «Грантой» и «Приорой» в Самарской области

Двух пассажирок автомобиля LADA Granta с места ДТП госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 10 сентября, в 17:35 в Кинельском районе Самарской области 42-летний водитель автомобиля LADA Granta врезался в LADA Priora. В ДТП пострадали три человека.

— На 5,065 км автодороги Кинель-Богатое на перекрестке неравнозначных дорог автомобилист не предоставил преимущества в движении машине LADA Priora, которая ехала по главной дороге, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате транспортные средства столкнулись. За рулем «Приоры» находился 22-летний водитель, он двигался со стороны Самары в направлении села Богатое.

В аварии пострадали 39-летняя и 17-летняя пассажирки автомобиля LADA Granta – их с места ДТП госпитализировали в медицинское учреждение. А 20-летнему пассажиру LADA Priora медики назначили амбулаторное лечение.

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