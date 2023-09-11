Самарцы смогут онлайн узнавать о причинах отключения ГВС и отопления

Онлайн-сервис поможет проверить информацию о ремонтах на тепловых сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области теперь смогут онлайн узнать, почему у них отключили горячую воду или отопление. В этом им поможет специальный сервис — «Тепловая справочная служба», которую недавно запустила компания «Т Плюс».

Чтобы узнать причину отключения горячей воды или отопления, необходимо будет зайти на страницу сервиса, выбрать свой регион и ввести в поисковую строку адрес дома. Также электронная справочная служба поможет проверить информацию о ремонтах, проводимых на тепловых сетях; оставить обращение по качеству коммунальных услуг или проверить статус ранее поданной заявки. Кроме того, на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы.

Благодаря новому сервису жители региона смогут в короткие сроки узнавать, почему в их домах нет ГВС летом или остыли батареи зимой. Также они смогут выяснить, когда планируется завершить ремонтные работы. Информация о сроках будет оперативно обновляться.

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