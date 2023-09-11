Самара отметила свой 437-й день рождения великолепным праздником

Завершением торжеств стал праздничный салют. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воскресенье, 10 сентября 2023 года, стало днем радостных празднований для жителей Самары, которая отметила свое 437-летие. Главная площадь города была центром праздничных мероприятий, куда пришли поздравить самарчан губернатор региона Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. На сцену с поздравлениями выходил и командующий 2-ой краснознаменной гвардейской армии Андрей Колотовкин.

Организаторы праздника делали основной упор на сохранение исторического и культурного наследия Самары, а также на любовь к Родине. Жители и гости города смогли насладиться разнообразными мероприятиями, такими как концерты, конкурсы, фестивали и выставки. Особенностью празднования в этом году стал проведение Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В рамках празднования Дня города также состоялось возложение цветов у памятника Григорию Засекину, первому воеводе и строителю крепости Самара.

Главным событием дня стал концерт «Тебе, любимая Самара» на площади Куйбышева. На сцене выступили известные региональные и российские артисты, включая группы «Кинемо», «АРТИЧ», «Незабава», «ВМЕСТЕ», а также известных музыкантов и исполнителей. Среди них участие в концерте приняли Сергей Войтенко и Дмитрий Колдун. Праздничным завершением стало выступление группы «Чайф».

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