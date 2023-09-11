Крупный российский банк примет участие в тестировании цифрового рубля

Заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов. Фото: Дмитрий Ефремов/roscongress.org

Банк России и группа банков начали тестировать операции с цифровым рублем. Как сообщал ЦБ, в тестировании примут участие порядка 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России. По предварительным оценкам, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года.

В начале августа ЦБ назвал 13 банков, которые будут первыми тестировать реальные операции с цифровым рублем. При этом в группу не вошли Сбербанк и "Тинькофф", которые ранее числились среди банков, готовых участвовать в техническом тестировании операций с цифровыми рублями.

Однако на Восточном экономическом форуме стало известно, что Сбербанк продолжает участвовать в пилотном проекте Банка России по тестированию цифрового рубля. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

- Процесс идет поэтапно, и мы действуем последовательно, - сказал Анатолий Попов.

На первом этапе будут тестироваться активные операции: открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.