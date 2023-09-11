В Самаре монтажник лифтов может получать до 175 тысяч рублей

Специалисты рассказали о зарплате монтажника лифтов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали о предложениях работодателей и ожиданий претендентов от вакансии «Монтажник лифтов». Аналитики предоставили данные исследования.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, за первые полгода количество вакансий в сфере строительства выросло на 39%. На данный момент наиболее востребованы машинисты спецтехники, электромонтажники, отделочники и инженеры ПТО. Специалисты выяснили, что монтажники лифтов в Москве могут заработать в Москве до 250 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – до 230 тысяч рублей, а в Самаре – до 175 тысяч рублей.

От 30 до 37 рублей в Самаре готовы платить специалистам со средним профессиональным образованием. На зарплату от 37 до 50 тысяч рублей в городе могут рассчитывать специалисты с действующим удостоверением монтажника.