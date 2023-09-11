В Самарском театре кукол прошла премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк»

В октябре зрителей порадует еще одна премьера. Фото: минкульт Самарской области

В Самаре 2 сентября театр кукол начал свой новый 92-й театральный сезон с премьеры спектакля «Иван-царевич и Серый волк». Его поставила творческая команда из Санкт-Петербурга – обладатели премий «Золотая маска» и «Золотой софит».

— В спектакле режиссер и художник-постановщик предлагают зрителям свежее и оригинальное решение любимой и знакомой с детства сказки. Там происходит много чудес, невероятная смена обстоятельств и мест действия, — рассказали в минкульте региона.

Серый волк помогает Ивану-царевичу пройти сложный путь от нерешительного юнца до самодостаточного правителя государства. В октябре зрителей порадует еще одна премьера. В Самарском театре кукол покажут спектакль по знаменитой сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок».

Также этой осенью дети смогут увидеть в малом зале театра премьерные показы спектакля по стихотворениям Маршака «Разноцветная книга» (0+). За время постановки будут пролистаны шесть цветных страниц книги.

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