В Самаре температура воды в Волге оказалась выше нормы в начале сентября

В начале осени температура воды в Волге в Самарской области составила чуть меньше 19 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самарской области в 2023 году продолжает бить рекорды. На этот раз они связаны с температурой воды в Волге. У берегов Самары она оказалась выше нормы, а у Тольятти — ниже. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По данным на утро 10 сентября 2023 года, температура воды в Волге у Автограда составила 18,7 градуса. Это на 0,3 градуса ниже нормы. А вот у берегов Самары зафиксировали 18,3 градуса. Это на 0,2 градуса выше средних многолетних значений.

Отметим, с каждым днем осень все больше будет вступать в свои права, и вода в Волге будет постепенно остывать. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Самарской области будут идти дожди. Столбик термометра не поднимется выше +20 градусов. По ночам будет еще холоднее — около +5...+10 градусов.

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