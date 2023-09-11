Расписание электричек изменится в Самарской области на десять дней

Жителей региона просят внимательно следить за расписанием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на несколько дней изменят расписание движения ряда электричек. Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Георгиевка – Кротовка. По скорректированному графику пригородные поезда будут ходить на участке Самара – Похвистнево.

– Изменения в расписание движения пригородных поездов вносятся 11,12,13,14,17,18,20,21,24,25 сентября 2023 года, – сообщили в Самарской ППК.

Поезда № 7504, 7510 в направлении Самара-Похвистнево и поезд №7503 Похвистнево – Самара в указанные даты отменяются. В дни 14, 18, 21 сентября 2023 года чуть раньше будет отправляться поезд № 7527 Похвистнево – Самара. На время 12, 14, 18, 21, 25 сентября 2023 года поезд № 6302 Пятилетка (отпр.05.50) – Жигулевское Море (приб.07.44) устанавливается сообщением Самара (отпр.05.27) – Жигулевское Море (приб.07.44).

Подробнее со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте.

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