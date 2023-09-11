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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:29

В Самарской области любителей осенней рыбалки призвали быть более осторожными

Рыбакам следует соблюдать определенные правила в холодное время года
Алена ПРОВКИНА
Рыбакам стоит быть более осторожными

Рыбакам стоит быть более осторожными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области любителей осенней рыбалки призвали быть более осторожными в период холодов. Внимание спасателей к водным объектам не снижается с наступлением осени.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, только на прошлой неделе произошло 2 происшествия на воде. Спасателям удалось спасти 1 человека. К сожалению, 1 человек погиб. Рыболовам строго запрещают распивать алкогольные напитки на рыбалке. В состоянии опьянения невозможно безопасно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется за бортом, его шансы спастись – минимальны.

Помимо этого, необходимо учитывать прогноз погоды, лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Обязательно брать с собой спасательный круг, пояс или жилет, а также емкость для откачивания воды.