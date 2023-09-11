В Самарской области завершился трехдневный форум «Вектор Самарской науки»

Заслуженным представителям вузовского сообщества вручили награды губернатора Самарской области. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области завершил работу трехдневный форум «Вектор Самарской науки». Он проходил во Дворце спорта и был приурочен к 50-летие Совета ректоров Самарской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Кульминацией праздничных мероприятий стало торжественное собрание вузовской молодежи, преподавателей и ректоров в пятницу, 8 сентября 2023 года. На нем отметили, что по оценкам министерства образования и науки РФ, Самарская область по качеству высшего образования занимает шестое место среди субъектов России.

Председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников отметил, что в регионе заметны эффективные плоды взаимодействия научного сообщества и власти, активное развитие материально-технической базы вузов. Также строятся новые объекты вузовской инфраструктуры, бассейны, спортзалы, ремонтируются учебные корпуса и студенческие общежития.

Совет ректоров Самарской области в режиме видеоконференцсвязи поздравили президент Российского Совета ректоров и председатель Совета ректоров ПФО. Также в ходе торжественного собрания заслуженным представителям вузовского сообщества вручили награды губернатора Самарской области.

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