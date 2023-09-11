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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:52

В Самарской области обновили инфраструктуру национального парка

В регионе завершилась реконструкция одного из посещаемых объектов нацпарка
Алена ПРОВКИНА
Посетители смогу измерить размах своих "крыльев". Фото: нацпарк "Самарская Лука"

Посетители смогу измерить размах своих "крыльев". Фото: нацпарк "Самарская Лука"

В Самарской области обновили один из самых посещаемых объектов национального парка «Самарская Лука». Об этом сообщили на официальной странице нацпарка в социальных сетях.

Реконструкцию провели в учебно-образовательном комплексе «ЛукАморье», куда также входят информационный центр «Дом-музей Лисы» и приют для диких пострадавших животных «Дом Айболита». Благодаря целевым средствам министерства природы на территории «ЛукАморья» появились новые интерактивные объекты и зоны отдыха.

Теперь посетители смогут измерить размах своих «крыльев», проверить знания о птицах и посидеть в тени деревьев. Комплекс «ЛукАморье» открыт в будни с 08:00 до 17:00.