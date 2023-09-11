Третьяковка в Самаре подготовила две экскурсионные прогулки на жестовом языке

Участники прогулки смогут узнать об особенностях самарского конструктивизма. / Фото: Третьяковка в Самаре

Третьяковка в Самаре проведет две архитектурные прогулки на русском жестовом языке. Экскурсии состоятся 16 и 30 сентября 2023 года. Участники события узнают много интересного про памятники самарского конструктивизма. Об том сообщили представители галереи.

Ведущей прогулки будет Светлана Аскарова – выпускница программы подготовки глухих экскурсоводов «Покажи Самару», которая прошла в Третьяковке в Самаре несколько месяцев назад. Участники экскурсии смогут узнать о главных конструктивистских объектах города. Им расскажут об исторических истоках и стилистических чертах конструктивизма, его региональных особенностях и главных мастерах этого направления, работавших в России и в Самаре.

16 сентября маршрут пройдет от общежития ОГПУ до Клуба швейников «Рассвет». Старт от Клуба Третьяковки в Самаре (ул. Фрунзе 102б). 30 сентября все желающие смогут пройтись от Дома промышленности до Радиодома. Сбор экскурсионной группы у фонтана с детишками под зонтиком в Струковском саду.

Количество участников ограничено, поэтому всем желающим обязательно нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

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