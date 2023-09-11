В Самарской области открыт прием заявок на фестиваль «Серебряная россыпь звезд»

Фестиваль реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов». / Фото: архив СРМОО «Центр социальных проектов»

Самарская область вновь готовится принять II Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд». В этом году в проекте примут участие более 1000 представителей старшего поколения, а заявки на участие подали более 80 творческих коллективов. Об этом сообщило региональное правительство.

Участниками фестиваля станут инициативные группы, творческие и народные коллективы пожилого возраста, а также отряды «серебряного» волонтерства, которые поддерживают народные традиции и культуру. В фестивале примут участие представители различных национальностей, проживающих на территории региона и достигшие возраста от 50 лет и старше.

Программа фестиваля предусматривает проведение конкурса в следующих номинациях: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Хореография», «Вольное народное творчество» и «Народно-прикладное искусство». В рамках фестиваля пройдут три отборочных смотр-конкурса в разных районах Самарской области, а также три стажировки в регионах ПФО. Участники смогут посетить мастер-классы по национальным традициям, а также принять участие в онлайн и оффлайн брейн-рингах, посвященных культуре и традициям разных народов.

Заявки на участие принимаются до 18 сентября 2023 года. Дополнительную информацию о фестивале, положение и форму заявки можно найти на официальном сайте.

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