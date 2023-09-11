В Самаре активными темпами возводят новый корпус театра «СамАрт»

На площадке продолжается монтаж сценического механического оборудования большого и малого залов / Фото: vk.com/minstroy63

В Самаре продолжается третий этап обновления театра юного зрителя «СамАрт». Он включает в себя реконструкцию старого корпуса и новое строительство. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Самарской области.

- Выполнено бетонирование основных монолитных конструкций каркаса здания. Завершаются работы по кирпичной кладке наружных стен, возведению кровли, внутренних перегородок, монтажу наружных систем водоснабжения и канализации. Продолжается монтаж сценического оборудования большого и малого залов, - рассказали в ведомстве.

Проект предусматривает обустройство центральной входной группы с улицы Льва Толстого, гардероба на 400 мест, зрительского фойе, распределительного вестибюля, большого зала на 250 мест и малого зала на 150 мест. Также планируется сделать рекреационно-выставочное пространство, репетиционный зал, зимний и летний сады, подземную парковку и др.

После окончания строительства третьего пускового комплекса у «СамАрта» появятся три зрительных зала общей вместимостью до 800 мест и два репетиционных зала, где тоже можно будет проводить постановки.

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