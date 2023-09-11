В дома Управленческого придет мягкая волжская вода

Станция готовится подавать жителям Управленческого воду нового качества. Фото предоставлено «РКС-Самара»

Технологический комплекс с двумя водоводами на Волжском шоссе был запланирован еще в 2013 году: жители Управленческого с нетерпением ждали, когда в их дома будет поступать вода, не оставляющая накипи в чайниках. Долгожданный момент настал: проект реализован благодаря инвестиционной программе «РКС-Самара». Вода уже поступает из Волги на сооружения и совсем скоро польется из кранов в квартирах. По словам главы Самары Елены Лапушкиной, улучшение водоснабжения будет способствовать развитию Красноглинского района: здесь планируют построить жилье и социальные объекты для 12500 жителей.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила важность реализации проекта для города и его жителей. Фото предоставлено «РКС-Самара»

- Исторически сложилось, что Управленческий снабжается водой из подземных скважин, - отметил главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. - Эта вода с повышенной минерализацией и жесткостью доставляет определенные неудобства жителям, здесь давно ждут мягкую волжскую воду. Нам удалось реализовать проект: построены новые водоводы, новые станции. Вода уже здесь. Это очень волнительно и для нас, и для жителей!