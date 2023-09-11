В Самаре недобросовестный подрядчик сорвал ремонт в кардиодиспансере

ФАС на два года включила фирму в реестр недобросовестных поставщиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Самаре отправили в черный список фирму, которая сорвала ремонт в областном клиническом кардиологическом диспансере. Компания должна была разработать проект для проведения работ, но просрочила все сроки. Об этом сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

По данным ведомства, контракт между кардиодиспансером и ООО «АСК Система» был заключен 13 июня 2023 года. Его стоимость составила 9 млн 965 тысяч рублей. Компания обязалась в течение месяца подготовить проектно-сметную документацию. Также договор предполагал проведение капремонта помещений под размещение ангиографа.

Компания просрочила разработку проекта на 42 дня. Кроме того, она предоставила документацию, которая не соответствовала условиям контракта. В дальнейшем подрядчик так и не устранил недочеты. Тогда диспансер решил расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке.

Кроме того, медучреждение направило жалобу в антимонопольный орган. Тот, рассмотрев обращение, включил ООО «АСК Система» в реестр недобросовестных поставщиков. Там компания будет числиться в течение двух лет.

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