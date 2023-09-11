Жительница Самары борется за справедливое возмещение за изымаемое жилье

В Самаре приняты меры в защиту жилищных прав собственницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Кировского района Самары обратилась к местным властям с жалобой на предложенную сумму возмещения за изымаемое жилье. Сейчас ее семья из 4 человек, в том числе супруг и двое несовершеннолетних детей, проживают в аварийном доме.

Самарчанка получила проект соглашения о возмещении за изымаемое жилое помещение, однако не согласилась с предложенной компенсации. Женщина пожаловалась, что ее семья не имеет другого жилья, а предложенная размер выплаты не позволяет приобрести равноценное жилое помещение.

О случившемся стало известно уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой. По просьбе аппарата обмудсмена в адрес прокурора города Самары было направлено обращение с просьбой организовать проверку законности принятых решений.

Прокуратура подтвердила, что собственникам при переселении из аварийного жилищного фонда предоставляется право выбора способа обеспечения их жилищных прав в виде предоставления благоустроенного жилья. Таким образом, жилищный вопрос данной семьи будет оставаться на контроле, а департамент управления имуществом обязуется обеспечить выбор собственника достойного жилья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал