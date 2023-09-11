Под Самарой задержали расхитителя деталей железной дороги

Вора поймали сотрудники транспортной полиции на станции Кинель / Фото: УТ МВД по ПФО

В Самарской области на днях задержали расхитителя имущества железной дороги. Мужчину подозревают в краже деталей верхнего строения путей. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по ПФО.

- Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кинель задержали 30-летнего жителя Отрадного. Его подозревают в хищении железнодорожных деталей верхнего строения путей на станции Кротовка. Похищенное, общий вес которого составил около 62 кг, изъято, - рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители проводят по факту кражи проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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