18-летняя теннисистка из Самарской области победила в финале юниорского US Open

Финальные парные матчи игрались одним днём. / Фото: ГАУ ДО СО «СШОР № 1»

Российская теннисистка из Самары выиграла свой первый турнир большого шлема в карьере. 18-летняя Анастасия Гурьева в дуэте с румынкой Марой Гаэ победила в юниорском парном женском разряде в финале Открытого чемпионата США по теннису. В финальной игре они бились с теннисисткам из Японии.

В финальном матче поначалу девушки ничего не могли предложить юрким японским теннисисткам. Однако после серии неудач, российские спортсменки обыграли соперниц на подаче и регулярно вели в три мяча. Так, им удалось удержать преимущество до конца и выиграть со счетом 1:6, 7:5, 10:8.

Для юной Анастасии Гурьевой, воспитанницы областной Спортивной школы олимпийского резерва №1, эта победа стала первым «Шлемом» в ее карьере.

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