В Красноглинском районе Самары достроили новую насосную станцию

В Красноглинском районе построили два водовода общей протяженностью 12,5 км, резервуары для чистой воды и другие сооружения / Фото: t.me/e_lapushkina

В Красноглинском районе Самары завершили строительство новой насосной станции. Сейчас идут гидравлические испытания и пусконаладочные работы. Планируется, что мягкая волжская вода начнет поступать в дома жителей поселка Управленческий до конца 2023 года.

- Вопрос о снабжении Управленческого мягкой водой впервые встал в 2013 году, когда губернатор Дмитрий Азаров был еще мэром города. Реализация проекта требовала серьезных финансовых вложений. Теперь благодаря концессионному соглашению, заключенному между правительством региона, администрацией Самары и ООО «СКС», удалось построить водоводы от НФС в Студеном Овраге, - написала глава областной столицы Елена Лапушкина.

Работы в Красноглинском районе велись около трех лет. За это время построили два водовода общей протяженностью 12,5 км, резервуары для чистой воды и другие сооружения. Мэр выразила уверенность, что мощность нового водовода позволит району и дальше активно развиваться.

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