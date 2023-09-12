РОдители узнают, как позаботиться о безопасности детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре эксперты расскажут о правилах безопасности для детей. Круглый стол «Правила жизни: как обезопасить ребенка в современной действительности» пройдет в медиацентре «КП-Самара» 13 сентября 2023.

Тема весьма актуальна: с началом учебного года начинает расти статистика происшествий с участием детей. Профессионалы напоминают родителям и школьникам о правилах, соблюдение которых сможет оградить современных учеников от психологических и физических травм, сохранить им жизнь и здоровье.

Участие в круглом столе примут представители Министерства образования и науки Самарской области, регионального Управления МВД, ГИБДД, психологи, финансисты, представители Куйбышевской железной дороги и др. специалисты. Они расскажут, как оградить ребенка от опасностей современного мира: насколько безопасны школы, как избежать ДТП с участием детей на дорогах и железнодорожных путях, как научить ребенка азам финансовой грамотности при обращении с пластиковыми картами, как уберечь малышей и подростков от нежелательного общения на улице и в виртуальной реальности.