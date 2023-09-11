В Самаре достроили проблемную долевку на ул. Георгия Димитрова

Скоро ключи от новых квартир получат более 100 семей / Фото: vk.com/minstroy63

В Самаре ввели в эксплуатацию еще один ЖК, который ранее включили в реестр проблемных объектов. Речь идет о двух 16-этажных секциях дома на улице Георгия Димитрова, 74а. Его достроили с применением механизмов ППК «Фонд развития территорий». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Самарской области.

Ранее жилой комплекс возводила Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства. Ее признали банкротом. В апреле 2022 года объект передали региональному фонду защиты прав дольщиков. Достроить проблемный объект удалось за полтора года. В начале сентября 2023 года было выдано разрешение на ввод ЖК в эксплуатацию. Уже скоро более 100 семей получат ключи от долгожданных квартир.

Отметим, сейчас на объекте продолжается строительство второго этапа — возведение третьей секции. Ее ввод намечен на конец 2023 года.

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