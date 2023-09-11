Уроженец Жигулевска Олег Ливенцов выиграл первенство мира по гиревому спорту

Спортсмен из Жигулевска выступал в весовой категории до 63 кг.

Житель Жигулевска Олег Ливенцов показал высокие результаты на первенстве мира по гиревому спорту в Узбекистане. Спортсмену, представляющему сборную России, удалось одержать победу в своей весовой категории и выиграть золотую медаль.

Первенство Мира проходит в г. Хива (Узбекистан) с 7 по 12 сентября. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 21 страны. Спортсмены соревнуются в разных дисциплинах - рывке, толчке длинного и короткого цикла и в двоеборье. Олег Ливенцов, который не первый год тренируется у Алексея Балдина, выступал в весовой категории до 63кг среди юношей до 18 лет. Юноша смог проявить свою профессиональную подготовку и смело выиграть турнир.

Ранее он также стал победителем первенства страны, который проходил в Томске. Там юноша продемонстрировал свои навыки в этом виде спорта и стал чемпионом России.

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