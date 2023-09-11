В Самаре самозанятые представили свою продукцию на ярмарке на пл. Куйбышева

За день работы ярмарки мастера смогли продать продукцию на общую сумму 500 тысяч рублей / Фото: Минэкономразвития Самарской области

В минувшие выходные на площади имени В.В. Куйбышева состоялась большая выставка-продажа «Сделано в Самаре». Она была посвящена Дню города. На ярмарке самозанятые мастера смогли представить свою продукцию: сувениры, предметы интерьера, украшения, детские игрушки и др. Мероприятие прошло при поддержке центра «Мой бизнес».

— Центр «Мой бизнес» традиционно становится партнером выставки-продажи «Сделано в Самаре» и дает самозанятым возможность бесплатно представить свою продукцию. В этот раз 27 производителей смогли воспользоваться мерой поддержки и найти своих клиентов, — рассказала глава департамента развития предпринимательства областного Минэкономразвития Лариса Названова.

Жители и гости Самары проявили большой интерес к продукции самозанятых. За один день мастера продали товары на общую сумму 500 тысяч рублей.

Напомним, выставки-продажи регулярно проводят в Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Их устраивают и как самостоятельные мероприятия, и в рамках крупных событий региона. До конца 2023 года центр «Мой бизнес» намерен провести еще несколько подобных ярмарок.

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