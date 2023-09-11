В Самаре бывший сотрудник ДПС вновь предстанет перед судом за угрозы убийством

Судебное следствие и органы правопорядка внимательно рассматривают этот инцидент. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время рассмотрения уголовного дела в районном суде города Самары, бывший сотрудник ДПС оказался в центре скандального происшествия. По версии следствия, подсудимый в грубой нецензурной форме высказал угрозы убийством и причинения вреда здоровью в отношении индивидуального предпринимателя. Он также участвовал в судебном процессе в качестве подсудимого. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области.

Кроме того, бывший сотрудник ДПС высказал подобные угрозы в адрес адвоката предпринимателя и его близких. По информации следствия, индивидуальный предприниматель дал показания, которые обвиняют бывшего сотрудника ДПС в покушении на мошенничество.

Следователи приступили к возбуждению нового уголовного дела в связи с высказанными угрозами. Местные правоохранительные органы уже начали расследование и собирают все необходимые доказательства, в том числе и видеозаписи судебного заседания.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области завершено расследование уголовного дела. Бывший сотрудник ДПС предстанет перед судом за совершение преступлений, предусмотренных статьей 296 УК РФ, а также статьи 119 УК РФ.

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