В Тольятти водитель погрузчика случайно сломал позвоночник рабочему

За происшествие на предприятии будут судить начальника цеха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти на территории одного из предприятий произошло ЧП. Там водитель погрузчика случайно уронил на рабочего поддон с теплоизоляцией. Мужчина получил тяжелую травму — перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось в начале декабря 2022 года на территории базисного центра предприятия. По версии следствия, начальник цеха поручил провести там погрузочно-разгрузочные работы. При этом он знал, что данная площадка не отвечает требованиям безопасности. В результате водитель погрузчика, выполняя поручение начальника, опрокинул поддон с теплоизоляцией. Тот упал на сотрудника, который выполнял разовые погрузочно-разгрузочные работы. Пострадавший получил перелом позвоночника.

Тогда в отношении начальника цеха было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Недавно расследование было завершено. Материалы передали на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти.

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