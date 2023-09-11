В Самаре взяли под контроль дело об оплате адвокатов за счет бюджетных средств

Оплата услуг адвокатов производилась за счет бюджета предприятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары взяла на контроль ход расследования уголовного дела, связанного с оплатой услуг адвокатов за счет муниципального учреждения. Руководство предприятий города использовали бюджетные средства, чтобы оплатить юридическую помощь и выиграть дело о похищенных деньгах за уборку территории. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

По версии следствия, руководство одного из муниципальных предприятий заключило соглашения с адвокатским бюро. Оно должно было предоставлять юридическую помощи директору и работникам организации в рамках проведения доследственных проверок и расследования уголовного дела. Оказалось, что организация уже похищала бюджетные денеги при работах по уборке территории города.

Оплата услуг адвокатов производилась за счет предприятия без наличия законных оснований для таких расходов. Как результат, муниципальному предприятию был нанесен ущерб в размере более 1 500 000 рублей.

Уголовное дело находится в процессе расследования в Следственном комитете при Управлении Министерства внутренних дел России по городу Самаре. Прокуратура города приняла решение взять на себя контроль хода расследования с целью обеспечения законности и обоснованности проводимых мероприятий.

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