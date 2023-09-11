В Тольятти с фасада одного из лицеев города пропадут кондиционеры

С лицея уберут все внешние блоки кондиционеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно из зданий в Тольятти лишится своих кондиционеров из-за особого статуса памятника культуры. Областное управление государственной охраны ОКН 6 сентября 2023 года приняло приказ, утверждающий охранное обязательство здания лицея № 6 в поселке Комсомольский.

Сейчас в этом здании находится лицей №6. Таким образом, кондиционеры, которые ранее были незаменимым элементом современного облика учебного заведения, в ближайшее время исчезнут с его фасадов. От демонтажа кондиционеров зависит сохранение и подчеркивание исторической ценности здания.

Теперь на фасаде здания, которое находится на улице Мурысева, 61, также запрещено размещать наружную рекламу.

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