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НовостиОбщество11 сентября 2023 15:04

Политолог Баширов проанализировал губернаторские выборы в Самарской области

Рост поддержки говорит о том, что народ положительно оценивает работу губернатора
Анастасия ПИГИНА
Результат Азарова был оценен политологом как «уверенный, осознанный бонус за его работу».

Результат Азарова был оценен политологом как «уверенный, осознанный бонус за его работу».

Дмитрий Азаров признан победителем губернаторских выборов в Самарской области. Он получил 83,8% поддержки избирателей, по данным ЦИК. Этот результат выборов губернатора Самарской области был оценен политологом Маратом Башировым.

– Всегда легко избираться первый раз: тебя назначил президент РФ, население доверяет ему и это доверие переносится на тебя. Второй раз переизбираться очень непросто. Всегда нужно обладать достаточным политическим даром, чтобы, с одной стороны, сохранять баланс, с другой – обеспечивать развитие. Вот как раз Азаров, на мой взгляд, и продемонстрировал это на первом сроке. Рост поддержки составил 11%. Это не среднестатистический рост, это такой уверенный, осознанный, бонус в результате работы губернатора, – поделился политолог.

Кроме того, Марат Баширов отмечает, что в Самарской области была заметна элитная конфликтность, что могло повлиять на явку, которая составила 53,79%. Это выше показателя 2018 года и свидетельствует о вовлеченности избирателей в своеобразное наблюдение за государственным управлением. В целом, выборы в Самарской области вызвали интерес у населения и получили высокую явку, что свидетельствует о значимости региональной политики.

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