Результат Азарова был оценен политологом как «уверенный, осознанный бонус за его работу».

Дмитрий Азаров признан победителем губернаторских выборов в Самарской области. Он получил 83,8% поддержки избирателей, по данным ЦИК. Этот результат выборов губернатора Самарской области был оценен политологом Маратом Башировым.

– Всегда легко избираться первый раз: тебя назначил президент РФ, население доверяет ему и это доверие переносится на тебя. Второй раз переизбираться очень непросто. Всегда нужно обладать достаточным политическим даром, чтобы, с одной стороны, сохранять баланс, с другой – обеспечивать развитие. Вот как раз Азаров, на мой взгляд, и продемонстрировал это на первом сроке. Рост поддержки составил 11%. Это не среднестатистический рост, это такой уверенный, осознанный, бонус в результате работы губернатора, – поделился политолог.

Кроме того, Марат Баширов отмечает, что в Самарской области была заметна элитная конфликтность, что могло повлиять на явку, которая составила 53,79%. Это выше показателя 2018 года и свидетельствует о вовлеченности избирателей в своеобразное наблюдение за государственным управлением. В целом, выборы в Самарской области вызвали интерес у населения и получили высокую явку, что свидетельствует о значимости региональной политики.

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