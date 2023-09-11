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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 15:07

В Самаре загорелся легковой автомобиль на улице Советской Армии 11 сентября 2023

Очевидцы поделились кадрами горящей машины на улице Самары
Анастасия ПИГИНА
Автомобиль потушили пожарные. / Фото: Самара ДТП

Автомобиль потушили пожарные. / Фото: Самара ДТП

Вечером 11 сентября 2023 года в Самаре вспыхнуло очередное транспортное средство. В этот раз загорелся легковой автомобиль на улице Советской Армии.

В районе пересечения улицы Советской Армии и Блюхера горит машина, об этом сообщили очевидцы происшествия. О причинах пожара и пострадавших пока неизвестно. Автомобиль оказался почти полностью охвачен огнем, но его успела потушить поливомоечная машина.

Очевидцы сообщили, что автомобиль был марки BMW. В чем была причина пожара пока неизвестно, ее предстоит уточнить специалистам.

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