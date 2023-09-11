В Самарской области 76 пациентов перевез вертолет санавиации с начала 2023 года

Вертолет укомплектован всем необходимым оборудованием для помощи тяжелым пациентам. / Фото: Минздрав Самарской области

В 2023 году специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина на борту вертолета перевезли в медицинские организации региона 76 пациента. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Самарской области.

– Летом мы осуществляли медицинскую эвакуацию из Кабардино-Балкарии жительницы Самары, получившей травмы после падения с фуникулера. В этом месяце доставили на специализированное лечение в Самару юного жителя региона, пострадавшего в ДТП в Оренбурге, – рассказал руководитель отделения экстренной и планово-консультативной помощи Игорь Овчинников

Воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». С 2020 года специалисты службы санитарной авиации удалось совершить свыше 300 вылетов и помочь более 350 пациентам.

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