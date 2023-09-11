Расписание ряда электричек изменят в Самаре с 13 сентября

В Самарской области скорректируют время отправления или прибытия нескольких пригородных поездов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 13 сентября 2023 года, изменят расписание движения ряда электричек. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, движение поездов изменится на участке Самара – Жигулевское Море – Тольятти и на участке Жигулевское Море – Жигулевск

По измененному расписанию будут ходить поезда поезд № 7118/7117 Тольятти (отпр.11.00) – Самара (приб.12.59) Время отправления и пребывания сдвинутся почти на полчаса. Также по-другому станут ходить поезда поезд № 6306/6305-6365 Самара (отпр.08.46) – Курумоч (10.14-10.39) – Жигулевское море (приб.10.28), поезд № 7346/7375 Самара (отпр.10.30) – Тольятти (приб.12.35) и поезд № 7374 Жигулевск (отпр.11.00) – Жигулевское море (приб.11.14).

Подробнее со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте.

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