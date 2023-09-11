В Самаре стартует прием заявок на участие в фестивале дизайна «Свой формат»

Мероприятие поспособствует развитию социокультурного пространства. / Фото: Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»

Самарское региональное отделение «Союз дизайнеров России» начинает прием заявок на участие в ежегодном всероссийском фестивале дизайна «Свой формат». Фестиваль предоставляет возможность собрать на одной площадке творческих и перспективных людей для диалога и сотворчества. Об этом сообщил Минкульт Самарской области.

Организаторами фестиваля подчеркивают, что главная цель мероприятия - это не соревнования, а демонстрация достижений и развития российского дизайна, а также поддержка креативной сферы и индустрии дизайна. Мероприятие поспособствует развитию социокультурного пространства, трендов и интересных проектов. Также оно поможет выявить выдающиеся произведения в сфере современного дизайна.

Прием заявок и авторских работ продлится до 30 сентября. Подробности и дополнительную информацию можно найти в официальной группе фестиваля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал