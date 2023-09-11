В Самаре под комплексное развитие попали несколько участков в Октябрьском районе

КРТ будет способствовать развитию жилищного строительства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице стартует проект комплексного развития территорий. Под нее попали две несмежных территорий жилой застройки в Октябрьском районе города общей площадью 4,22 га. Городская администрация 9 сентября 2023 года опубликовала проект постановления.

В соответствии с недавно опубликованным документом, несколько зданий и сооружений в городе подлежат сносу. Три старых и аварийных многоквартирных дома на улице Артемовской будут снесены, вместе с несколькими нежилыми зданиями и гаражами. Однако здание гаража №2 по улице Революционной, 111, которое находится в федеральной собственности, и нежилое здание на том же адресе будут сохранены.

Также были опубликованы параметры будущей застройки этих территорий. Максимальное количество этажей или высота зданий составят 97,50 метров, максимальный процент застройки – 99%. Каждые 110 квадратных метров жилых помещений должны быть предоставлены минимум одно парковочное место. Коэффициент плотности застройки будет ограничен 3,2.

Согласно документу, реализация этого комплексного развития должна быть завершена в течение 10 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал