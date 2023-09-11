В Самаре с 20 по 24 сентября состоится выставка профессий

Посетители выставки смогут пообщаться с потенциальными работодателями. Фото: администрация Самары

Самарская выставка профессий, предназначенная для молодых людей, которые только начинают свой путь на рынке труда, пройдет с 20 по 24 сентября на территории Центра труда и отдыха Станкозавод (улица Куйбышева, 128/1). Организаторы мероприятия подготовили уникальную возможность для посетителей. Они воссоздали подобие реальных рабочих мест предприятий Самарской области.

Участники выставки смогут попробовать на себе востребованные профессии, пообщаться с работодателями региона, узнать, как проходят собеседования, и пройти их в тестовом формате. Кроме того, посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах по составлению резюме и пройти конкурсы, где можно получить ценные призы.

В мероприятии также примут участие крупные региональные работодатели различных сфер деятельности, представители кадровых служб, спикеры и профориентациологи, которые помогут посетителям определиться с выбором профессии.

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