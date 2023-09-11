В Самаре с 12 по 18 сентября ограничат движение транспорта на ул. Самарской

Ограничительная мера распространяется только на направление «в город». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре ограничат движение транспорта на улице Самарской из-за проведения работ по устранению недочетов при прокладке ливневого коллектора. Только одна полоса в направлении «в город» будет доступна для проезда с 12 по 18 сентября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, движение по улице Самарской будет закрыто на пересечении с улицей Полевой в направлении улицы Чкалова. Только одна полоса в направлении «в город» будет доступна для проезда и будет предназначена для работы специалистов. Оставшаяся часть проезжей части в этом направлении будет занята строительной техникой. Однако движение по улице Самарской из города будет продолжаться без изменений.

Автобусные маршруты №№ 2, 23, 41, 46, 47 и 50, движущиеся «в город», временно изменят свой маршрут. Они будут следовать по улицам Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Чкалова, Самарской, а затем вернутся на свои обычные маршруты. Маршрут автобуса №24 останется без изменений.

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