Самарский врач рассказала о важности вакцинации при планировании беременности

Прививаться стоит независимо от того, переболели ли вирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующая консультативно-диагностическим отделением Новокуйбышевской центральной городской больницы, врач-акушер-гинеколог Татьяна Клинцева высказалась о важности вакцинации от гриппа и других инфекций при планировании беременности. Об этом сообщил Минздрав по Самарской области.

Врач отметила, что беременность – это особое состояние, когда организмы женщины работают по-иному, чтобы обеспечить развитие новой жизни. В период сезонных респираторных заболеваний, беременные женщины входят в группу риска и являются наиболее уязвимыми.

Особенно опасна инфекция в первые 12 недель беременности. Именно в это время происходит закладка всех органов и систем у плода. Встреча беременной с вирусной инфекцией в этот период может привести к нарушениям в развитии будущего ребенка. Однако вирусная инфекция в более поздние сроки также несет серьезные риски. Так, тяжелое течение заболевания может спровоцировать риск внутриутробного инфицирования плода. Заболевания также повышают вероятность преждевременных родов.

В связи с этим врач рекомендует прививаться от гриппа и других инфекций, так как вакцинация играет важную роль в профилактике этих заболеваний.

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