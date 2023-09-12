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НовостиОбщество12 сентября 2023 3:47

Недобросовестный самарский работодатель не выплатил сотруднику 90 тысяч рублей

В Самаре сотрудник пожаловался на нарушение трудовых прав
Алена ПРОВКИНА
Права сотрудника восстановлены

Права сотрудника восстановлены

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местный житель обратился к правоохранителям за помощью. Он пожаловался на нарушение своих трудовых прав.

По информации прокуратуры Самарской области, недобросовестный руководитель в день увольнения подчиненного не стал выплачивать его заработную плату в размере 90 тысяч рублей. Помимо этого, правоохранители выяснили, что сотрудник в течение полугода работал у индивидуального предпринимателя без трудового договора.

По итогам проверки, сотрудники ведомства привлекли предпринимателя к административной ответственности. Права работника восстановлены – ему выплатили зарплату.