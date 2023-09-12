Недобросовестный самарский работодатель не выплатил сотруднику 90 тысяч рублей

Права сотрудника восстановлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местный житель обратился к правоохранителям за помощью. Он пожаловался на нарушение своих трудовых прав.

По информации прокуратуры Самарской области, недобросовестный руководитель в день увольнения подчиненного не стал выплачивать его заработную плату в размере 90 тысяч рублей. Помимо этого, правоохранители выяснили, что сотрудник в течение полугода работал у индивидуального предпринимателя без трудового договора.

По итогам проверки, сотрудники ведомства привлекли предпринимателя к административной ответственности. Права работника восстановлены – ему выплатили зарплату.