Детский фестиваль «Бумеранг счастья» пройдет в Самарской области 15 сентября

Для гостей подготовили яркую театрализованную концертную программу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 15 сентября, в Самарской области состоится Большой детский фестиваль «Бумеранг счастья». Он пройдет на главной площади Новокуйбышевска, сообщает портал национальныепроекты.рф.
Мероприятие посвящено дню рождения благотворительного фонда «Виктория» и организовано в рамках нацпроекта «Культура». Праздничный фестиваль начнется в 17:00. Для гостей подготовили яркую театрализованную концертную программу.
В ней будут участвовать коллективы города. До 19:00 на центральной площади будет работать интерактивная ярмарка, на которой можно принять участие в мастер-классах декоративно-прикладного творчества и посмотреть выставку работ художников.
Фестиваль завершится общим флешмобом. В конце мероприятия на главной сцене выступит детская музыкальная группа «Барбарики».
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