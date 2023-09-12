В Самаре председатель ЖСК погасил свои штрафы за счет организации

Председатель ЖКС использовал служебное положение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре председателя жилищно-строительного кооператива осудили за хищение средств кооператива – мужчина погасил личные штрафы за счет организации. Прокуратура Промышленного района поддержала гособвинение.

— Председатель ЖКС использовал служебное положение и указал бухгалтеру сформировать платежные поручения об оплате его штрафов с расчетного счета организации. Так он погасил долги на сумму 24 тысячи рублей, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

При этом мужчина был привлеченным к административной ответственности в виде штрафов должностном лицом. Суд лишил председателя кооператива права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 1 год.

Это касается организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий. Приговор пока не вступил в законную силу.

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