В Самарской области сотрудник сломал позвоночник на территории химзавода

Уголовное дело передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области выявили нарушения требований безопасности на химическом заводе. Начальника цеха привлекли к ответственности.

По информации прокуратуры Самарской области, в прошлом году начальник цеха химического завода поручил провести погрузочно-разгрузочные работы на территории центра завода. При этом, подозреваемый знал, что данная территория не отвечает требования безопасности для производства работ. Водитель погрузчика допустил опрокидывание поддона с теплоизоляцией.

В результате происшествия, пострадавший сломал позвоночник. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тольятти.