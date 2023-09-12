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НовостиОбщество12 сентября 2023 4:27

В Самарской области сотрудник сломал позвоночник на территории химзавода

Начальник цеха химического завода в Тольятти понесет ответственность
Алена ПРОВКИНА
Уголовное дело передали в суд

Уголовное дело передали в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области выявили нарушения требований безопасности на химическом заводе. Начальника цеха привлекли к ответственности.

По информации прокуратуры Самарской области, в прошлом году начальник цеха химического завода поручил провести погрузочно-разгрузочные работы на территории центра завода. При этом, подозреваемый знал, что данная территория не отвечает требования безопасности для производства работ. Водитель погрузчика допустил опрокидывание поддона с теплоизоляцией.

В результате происшествия, пострадавший сломал позвоночник. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тольятти.