Мошенники обманули жительницу Самарской области три раза за один день

Третий мошенник убедил женщину, что аферисты взломали ее аккаунт на Госуслугах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области 50-летняя безработная местная жительница стала жертвой мошенников. Она два раза не поверила лже-специалистам, но на третий перевела более 300 тысяч рублей.

— Женщине в одном из мессенджеров написал незнакомец, он представился сотрудником компании сотовой связи и предложил поставить на телефон «защиту» от мошеннических действий, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не поверив собеседнику, жительница региона прекратила с ним общение. Спустя некоторое время ей написали с другого аккаунта лже-сотрудники службы безопасности. На этот раз женщину пытались убедить, что на ее счете есть «подозрительная активность».

Однако жительница Отрадного снова не повелась на уловки мошенников. Вот только спустя еще час ей написал якобы сотрудник Госуслуг. Третий мошенник убедил женщину, что аферисты взломали ее аккаунт в сервисе, завладели всеми личными данными и знают пароли от банковских карт.

Чтобы защитить накопления, собеседник рекомендовал перевести деньги на безопасный счет. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 300 тысяч рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных сообщений надо прервать разговор.

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