Самарцев предупредили о надвигающейся серии магнитных бурь

Магнитные бури придут в город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей вновь предупредили о надвигающейся магнитной буре. Серия бурь пройдет в конце сентября текущего года.

По информации сервиса mu-calend, магнитные бури придут в областную столицу с 27 по 30 сентября 2023 года. Их сила будет составлять 3-4 балла. В этот период метеозависимые горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью и даже слабостью. Помимо этого, может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость.

Напомним, также магнитная буря накроет город во вторник, 12 сентября 2023 года. Ее сила составит 4 балла.