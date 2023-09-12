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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:17

Самарцев предупредили о надвигающейся серии магнитных бурь

Метеозависимым самарцам следует подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Магнитные бури придут в город

Магнитные бури придут в город

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей вновь предупредили о надвигающейся магнитной буре. Серия бурь пройдет в конце сентября текущего года.

По информации сервиса mu-calend, магнитные бури придут в областную столицу с 27 по 30 сентября 2023 года. Их сила будет составлять 3-4 балла. В этот период метеозависимые горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью и даже слабостью. Помимо этого, может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость.

Напомним, также магнитная буря накроет город во вторник, 12 сентября 2023 года. Ее сила составит 4 балла.