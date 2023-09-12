Нарушения трудового законодательства выявили в поликлинике № 13 в Самаре

Сейчас нарушения устранены, а виновные лица оштрафованы на общую сумму 20 тысяч рублей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку деятельности городской поликлиники № 13. В результате должностные лица оштрафовали за нарушение трудового законодательства.
— Работодатель при поручении дополнительной работы и совмещения должностей не знакомил сотрудников с должностной инструкцией временно отсутствующих работников. А в трудовых договорах не было режима работы в соответствии с графиком сменности, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Были выявлены и другие нарушения в сфере охраны труда. Так, работодатель не выдавал обезвреживающие средства работникам и средства индивидуальной защиты. Также не проводился периодический медицинский осмотр работников, занятых при стаже работы 5 лет на работах во вредных и опасных условиях труда.
Районная прокуратура в отношении должностных лиц поликлиники возбудила шесть дел об административных правонарушениях и внесла представления. Сейчас нарушения устранены, а виновные лица оштрафованы на общую сумму 20 тысяч рублей.
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