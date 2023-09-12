Самарцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях сентября

Аналитики исследовали предложения работодателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях сентября 2023 года. Специалисты проанализировали предложения работодателей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, самарцам рассказали, кто может зарабатывать более 160 тысяч рублей в месяц. В сентябре больше всего готовы платить водителю-экспедитору категории «Е». Сотрудник может получать от 160 до 180 тысяч рублей. На втором месте – региональный менеджер по продажам В2В, сотрудникам обещают зарплату от 130 тысяч рублей. На третьем месте – менеджер по продажам автозапчастей. Кандидату предлагают от 120 тысяч рублей.

Помимо этого, в рейтинг попала вакансия менеджера проекта. Компания специализируется на проектировании и готова платить от 80 тысяч рублей.