В Самарской области сельчанина ждет суд за кражу карты и телефона

После удачного списания мужчина потратил деньги на личные нужды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области жительница села Красный Яр потеряла телефон и банковскую карту, позже с нее списалось 9 тысяч рублей. Карта лежала в чехле телефона, который женщина обронила возле банкомата.

— Судя по выписке по расчетному счету, деньги с карты снимали в одном из банкоматов на территории района. Злоумышленник попал на запись с камер видеонаблюдения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские задержали 35-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя. Он признался, что нашел телефон возле банкомата, из чехла достал банковскую карту, пароль и попробовал снять денежные средства.

После удачного списания мужчина потратил деньги на личные нужды. А телефон он заложил в ломбард. В настоящее время возбуждено два уголовных дела. Они соединены в одно производство и направлены в суд. Мужчина сейчас заключен под стражу.

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