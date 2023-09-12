Самарская область попала в топ популярных направлений для джипинга

Самара попала в список популярных направлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в топ самых популярных направлений для джипинга этой осенью. 12 сентября любители внедорожников отмечают День джипера.

По информации сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, специалисты определили самые популярные направления для джипинга этой осенью. На первом месте – Ленинградская область, на втором месте – город Судак в Крыму и его окрестности. На третьем месте – Приморский край. Самарская область оказалась на седьмой строчке.

Помимо этого, аналитики предоставили стоимость проживания в городах, в которых планируют оставаться джиперы. В Санкт-Петербурге за 5 ночей граждане заплатят около 3476 рублей, а в Самарской области за 4 ночи – 2976 рублей.