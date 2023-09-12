В Самаре сотрудники МП наняли себе за счет предприятия адвокатов

Правоохранители расследуют дело о причинении ущерба МП на более чем 1,5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководство одного из муниципальных предприятий Самары стало фигурантом уголовного дела. Его подозревают в оплате услуг адвокатов за счет МП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2021-2022 годах руководство предприятия заключило соглашения с адвокатским бюро. Они касались оказания юридической помощи директору и работникам организации при проведении проверок и расследовании уголовного дела о хищении бюджетных денег при уборке Самары.

Услуги адвокатов оплачивали со счета предприятия. При этом, как отмечают в прокуратуре, законных оснований для подобных трат не было. В итоге МП был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело расследуют сотрудники СЧ по РОПЛ СУ УМВД по Самаре. Ход контролирует городская прокуратура.

По предварительным данным, фигурантом дела стал бывший директор МП «Благоустройство» Евгений Садовников, пишет Волга Ньюс. Ранее его обвиняли в мошенничестве с уборкой и вывозом снега в Самаре. Однако дело был прекращено.

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