В Самарской области водителя приговорили к 100 часам обязательных работ

Инспекторы задержали водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали водителя легкового автомобиля. Автомобилиста остановили для проверки документов.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, водитель автомобиля «Kia Spectra» ехал по улице 40 лет Победы. Инспекторы установили, что мужчина заметно нервничал и был излишне суетлив, а удостоверение на право управления транспортом отсутствовало. Сотрудники дорожной полиции отстранили водителя, техническое устройство не показало наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Тогда правоохранители предложили задержанному пройти медицинское освидетельствование на состояния опьянения. Водитель отказался.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Нарушителя приговорили к 100 часам обязательных работ.